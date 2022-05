Victor Hugo | il “pittore” dell’animo umano

(Di domenica 22 maggio 2022)Marie(1802-1885) è stato uno degli artisti romantici più importanti della storia della letteratura. Fu uno scrittore, aforista, saggista e politico francese, attento alla difesa dei diritti umani. Nonostante le vicissitudini poco felici che hanno attraversato la sua esistenza (dei quattro figli avuti tre morirono prima della sua morte e una fu ricoverata in manicomio), egli seppe sempre prendere il buono delle esperienze, cogliendone il valore e utilizzandole come occasioni di comprensione. : opere “L’anima è piena di stelle cadenti”.rivoluzionò tutta la letteratura, trasformando tutti i generi, dalla poesia e il teatro, fino al romanzo. Nella poesia utilizzò tutti i temi e tutti i ...

antonio_randino : RT @Poesiaitalia: «Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici. Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostr… - ArianeGermer : RT @Dida_ti: C'è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c'è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l'interno di un'ani… - foyli : RT @Poesiaitalia: «Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici. Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostr… - naty6973 : RT @Dida_ti: C'è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c'è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l'interno di un'ani… - Daniella_C1804 : RT @Dida_ti: C'è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c'è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l'interno di un'ani… -

Montesano sulla Marcellana . Montesano sulla Marcellana punta sull'istruzione e la cultura. 'Parafrasandopotremmo dire che quando apre una nuova scuola si chiude una prigione di ignoranza. - scrive il sindaco Giuaeppe Rinaldi su facebook - In meno di due anni, periodo che va dal decreto ...Come scriveva"la musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio" : eventi di tale importanza sono alla base del percorso della Fidapa Catanzaro ... Victor Hugo e le Luci convocato per l'investitura di Emmanuel Macron Un lungo week end a Parigi in maggio può ricaricare il fisico e la mente dopo questi lunghi mesi di restrizioni e paure. Dedicare le giornate ai musei, all'arte e ai piaceri della tavola sarà un vero ...