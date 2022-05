Triangle of Sadness, la recensione: il naufragio della società (Di domenica 22 maggio 2022) La recensione di Triangle of Sadness: Ruben Östlund torna in concorso a Cannes con un film cinico, intelligente e ispirato, perfetta fotografia dei nostri paradossi sociali. Un uomo si mette a urlare durante una cena di gala. Gli invitati sorridono imbarazzati, almeno sino a quando questo tipo strano, a petto nudo, inizia a sbraitare come una scimmia. Un comportamento straniante che di colpo distrugge ogni etichetta alto-borghese. Apriamo la nostra recensione di Triangle of Sadness rievocando la scena cult di The Square, il film di Ruben Östlund che qui a Cannes vinse la Palma d'Oro cinque anni fa. L'eco di quelle urla scimmiesche si sente forte anche nel nuovo film del regista svedese, ancora una volta interessato a distruggere con lucido cinismo le nostre regole sociali. … Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022) Ladiof: Ruben Östlund torna in concorso a Cannes con un film cinico, intelligente e ispirato, perfetta fotografia dei nostri paradossi sociali. Un uomo si mette a urlare durante una cena di gala. Gli invitati sorridono imbarazzati, almeno sino a quando questo tipo strano, a petto nudo, inizia a sbraitare come una scimmia. Un comportamento straniante che di colpo distrugge ogni etichetta alto-borghese. Apriamo la nostradiofrievocando la scena cult di The Square, il film di Ruben Östlund che qui a Cannes vinse la Palma d'Oro cinque anni fa. L'eco di quelle urla scimmiesche si sente forte anche nel nuovo film del regista svedese, ancora una volta interessato a distruggere con lucido cinismo le nostre regole sociali. …

WeCinema : Vincitore della Palma d'Oro 2017 per 'The square', Ruben Östuld torna al Festival e porta 'Triangle of sadness', un… - badtasteit : La recensione del film più infantile di di #cannes2022, ovvero #TriangleOfSadness. Un grande #WoodyHarrelson e un u… - Picinali_M : RT @sole24ore: ?? «Triangle of Sadness», una satira tagliente scuote il concorso di #Cannes. In lizza per la Palma d'oro il nuovo film del r… - sole24ore : ?? «Triangle of Sadness», una satira tagliente scuote il concorso di #Cannes. In lizza per la Palma d'oro il nuovo f… - UBrignone : RT @WeCinema: Vincitore della Palma d'Oro 2017 per 'The square', Ruben Östuld torna al Festival e porta 'Triangle of sadness', una satira d… -