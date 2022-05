Tra Fedez e J-Ax scoppia la pace | l’abbraccio sui social | «Faremo un regalo a Milano e anche del bene» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 22 maggio 2022) Dopo quattro anni dal litigio che li aveva divisi,e J-Ax sono tornati ad abbracciarsi come mostrano le foto dei due sorridenti sui. I due hanno raccontato in un messaggio condiviso di aver superato ogni rancore, per concentrarsi sui «momenti belli vissuti insieme», dopo un lungo periodo di separazione che ha insegnato loro quanto «è facile lasciarsi le persone alle spalle» e quanto invece ci voglia coraggio: «per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsiquando ci si è fatto del male». Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsiquando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. ...