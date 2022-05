Theo | ' Che dite | Inter ancora più forte di noi?' Maignan | ' Milano è rossonera'

(Di domenica 22 maggio 2022) Per i giocatori del Milan è il momento di godersi la meritata festa. E magari di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come faHernandez: "Ci abbiamo creduto da sempre. Tanti dicevano che l'...

Per i giocatori del Milan è il momento di godersi la meritata festa. E magari di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come faHernandez: "Ci abbiamo creduto da sempre. Tanti dicevanol'Inter era più forte ed era favorita, vorrei sentirli ora... L'immagine miglioreconservo è quella dei tifosi,hanno creduto ...Con cinque gol e sei assistHernandez è uno dei volti dello scudetto del Milan . Al terzo anno in rossonero l'esterno francese ha vissuto una crescitaè andata di pari passo con quella della squadra, fino a imporsi come ...Il 22 ottobre 2019 il Milan perdeva 5-0 in casa dell’Atalanta e le telefonate della dirigenza rossonera in America si moltiplicavano. L’intento era quello di riportare da Los Angeles a Milano Zlatan I ...Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-Milan, aggiungendo dei dettagli sull'obiettivo raggiunto dello Scudetto: "Ci abbiamo creduto, era ...