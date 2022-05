Serie A 2021/2022: Rafael Leao eletto miglior giocatore (Di domenica 22 maggio 2022) E’ andato a Rafael Leao il premio per MVP della Serie A 2021/2022. Il trofeo gli è stato consegnato alla fine del match contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. Tra le principali caratteristiche che gli hanno permesso di primeggiare su altri calciatori si evidenziano l’efficienza Tecnica al 94,3%, l’efficenza delle progressioni: infatti detiene il record stagionale di Efficienza Fisica (96%). Si classifica anche come migliore negli 1 vs 1 offensivi (Efficienza al 95,7%), ed è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling: mediamente 366 metri ad altissima velocità. Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, ha dichiarato: “Rafael Leao è senza dubbio uno dei simboli del Milan Campione ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) E’ andato ail premio per MVP della. Il trofeo gli è stato consegnato alla fine del match contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. Tra le principali caratteristiche che gli hanno permesso di primeggiare su altri calciatori si evidenziano l’efficienza Tecnica al 94,3%, l’efficenza delle progressioni: infatti detiene il record stagionale di Efficienza Fisica (96%). Si classifica anche comee negli 1 vs 1 offensivi (Efficienza al 95,7%), ed è ilche ha portato a buon fine più dribbling: mediamente 366 metri ad altissima velocità. Luigi De Siervo, amministratore delegato di LegaA, ha dichiarato: “è senza dubbio uno dei simboli del Milan Campione ...

