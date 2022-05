Sassuolo-Milan in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 22 maggio 2022) Gli emiliani di Dionisi ospitano i rossoneri di Pioli, che si giocano lo Scudetto nell’ultima giornata di Serie A: dove vedere Sassuolo-Milan Il Milan capolista di Stefano Pioli si gioca lo Scudetto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri guidano la classifica con 83 punti, e in caso di vittoria o pareggio sarebbero matematicamente campioni d’Italia anche se l’Inter battesse la Sampdoria, per via del vantaggio negli scontri diretti. I neroverdi, invece, sono decimi a quota 50 punti e puntano a chiudere la stagione nelle prime 10 posizioni. Sassuolo-Milan: la partita si giocherà domenica 22 maggio 2022 nello scenario del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 18.00. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Gli emiliani di Dionisi ospitano i rossoneri di Pioli, che si giocano lo Scudetto nell’ultima giornata di Serie A:vedereIlcapolista di Stefano Pioli si gioca lo Scudetto contro ildi Alessio Dionisi nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri guidano la classifica con 83 punti, e in caso di vittoria o pareggio sarebbero matematicamente campioni d’Italia anche se l’Inter battesse la Sampdoria, per via del vantaggio negli scontri diretti. I neroverdi, invece, sono decimi a quota 50 punti e puntano a chiudere la stagione nelle prime 10 posizioni.: la partita si giocherà domenica 22 maggio 2022 nello scenario del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 18.00. A ...

Advertising

FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - tvdellosport : ?? Atmosfera già calda in Piazza Duomo, piena di tifosi del Milan. Manca sempre meno alla sfida tra i rossoneri di P… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Oggi si decide lo #scudetto. #Milan e #Inter sono pronte ad affrontare, rispettivamente, Sassuolo e Sampdoria. Segui il… - gfrancescoriz : Sassuolo 3-3 Milan Giroud x2 e Leao nei primi 45 minuti -