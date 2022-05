Samsung Galaxy A13 5G in Europa costerà davvero poco (Di domenica 22 maggio 2022) Samsung Galaxy A13 5G finalmente pare essere pronto per sbarcare anche nel Vecchio Continente. Scopriamo insieme il suo prezzo ufficiale L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 22 maggio 2022)A13 5G finalmente pare essere pronto per sbarcare anche nel Vecchio Continente. Scopriamo insieme il suo prezzo ufficiale L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung Galaxy A13 5G in Europa costerà davvero poco - whitestonedome : RT @WhitestoneEU: Come installare e come vanno S-Pen e Sensore con Whitestone Dome Glass s... - whitestonedome : RT @WhitestoneEU: Per i Samsung Galaxy S22 sono già arrivate le patch di sicurezza di maggio 2022 - whitestonedome : RT @WhitestoneEU: Per i Samsung Galaxy S22 sono già arrivate le patch di sicurezza di maggio 2022 -