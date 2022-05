Sampdoria, Giampaolo: 'L'Inter è forte, con noi vince 9 volte su 10. Domani arrivano gli americani e...' (Di domenica 22 maggio 2022) Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato dopo la sconfitta sul campo dell'Inter: “Questa è una squadra forte, ch... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Il tecnico dellaMarcoha parlato dopo la sconfitta sul campo dell': “Questa è una squadra, ch...

Advertising

sampdoria : ?? | GALLERY Asado per tutti. Lo ha offerto mister #Giampaolo a squadra e staff, dirigenti, dipendenti e collaborat… - sportface2016 : #Sampdoria, #Giampaolo: 'Futuro? Club deve mettere a posto parecchie cose' #InterSampdoria - SampNews24 : #Giampaolo: «#Sampdoria, non vado in vacanza. Futuro? Magari arriva una magnate» - ChigusaKuraishi : RT @sampdoria: ? | TRIPLICE FISCHIO Finisce in questo istante il campionato dei blucerchiati di #Giampaolo. Ci rivediamo la prossima edizi… - Rodrigo42694119 : RT @sampdoria: ? | TRIPLICE FISCHIO Finisce in questo istante il campionato dei blucerchiati di #Giampaolo. Ci rivediamo la prossima edizi… -