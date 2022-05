Salvini difende Berlusconi e litiga con Gelmini: “Dovrebbe contare prima di criticare” (Di domenica 22 maggio 2022) Stoccate a vicenda nel centrodestra, con ancora una volta Mariastella Gelmini protagonista. Dopo i problemi interni a Forza Italia è stato Matteo Salvini, leader della Lega, ad attaccare il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che ha definito ambiguo l'atteggiamento dell'ex presidente del Consiglio sulla guerra in Ucraina: “prima di criticare Silvio Berlusconi qualcuno Dovrebbe contare fino a cinque. Con tutto il rispetto Silvio Berlusconi è Silvio Berlusconi, con tutto quello che ha fatto nella vita. A uno può piacere o meno, ma lascia traccia nella storia del nostro Paese”. La replica di Gelmini non si è fatta attendere: “Invito il segretario della Lega, Matteo Salvini, a rispettare ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Stoccate a vicenda nel centrodestra, con ancora una volta Mariastellaprotagonista. Dopo i problemi interni a Forza Italia è stato Matteo, leader della Lega, ad attaccare il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che ha definito ambiguo l'atteggiamento dell'ex presidente del Consiglio sulla guerra in Ucraina: “diSilvioqualcunofino a cinque. Con tutto il rispetto Silvioè Silvio, con tutto quello che ha fatto nella vita. A uno può piacere o meno, ma lascia traccia nella storia del nostro Paese”. La replica dinon si è fatta attendere: “Invito il segretario della Lega, Matteo, a rispettare ...

Advertising

tempoweb : #Salvini difende #Berlusconi e litiga con #Gelmini: “Dovrebbe contare prima di criticare” #guerra #ucraina #russia… - andreaporto : @fattoquotidiano Conte voleva eleggere il PdR con Salvini e Meloni e difende Putin assieme alla Lega... dica una vo… - alpha19022 : @janavel7 Pensa SB Al Quirinale e Salvini come premier.Finiremo così se crediamo a “sondaggi” massaggiati, lasciand… - DslLorenzo : RT @annalisabi76: Giusto per spiegare a Salvini, e altri, cause ed effetti. Pare ce ne sia ancora bisogno (oltre al fatto che se tu una pop… - annalisabi76 : Giusto per spiegare a Salvini, e altri, cause ed effetti. Pare ce ne sia ancora bisogno (oltre al fatto che se tu u… -