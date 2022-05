Salvezza Salernitana, mai quota più bassa in Serie A (Di domenica 22 maggio 2022) La Salernitana si salva con il record di punti negativo in Serie A: 31 punti mai nel campionato a 20 squadre La Salernitana pur perdendo contro l’Udinese raggiunge una storica Salvezza. Un record in negativo in realtà, perché la quota punti ottenuta per salvarsi non è mai stata così bassa. In un campionato a 20 squadre mai una formazione si era salvata con 31 punti. Nicola firma un altro miracolo sportivo per la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Lasi salva con il record di punti negativo inA: 31 punti mai nel campionato a 20 squadre Lapur perdendo contro l’Udinese raggiunge una storica. Un record in negativo in realtà, perché lapunti ottenuta per salvarsi non è mai stata così. In un campionato a 20 squadre mai una formazione si era salvata con 31 punti. Nicola firma un altro miracolo sportivo per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

