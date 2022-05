Rita Dalla Chiesa messa a dura prova | episodio sconvolgente Come sta ora la conduttrice

Advertising

fanpage : Una brutta disavventura per Rita Dalla Chiesa. - impertilustrado : RT @luciasandulli1: Gloriosa Santa Rita,avvocata nei casi disperati,a Te ricorro, fa'che Dio mi liberi dalla mia afflizione e allontani l'a… - Cigarra333 : RT @luciasandulli1: Gloriosa Santa Rita,avvocata nei casi disperati,a Te ricorro, fa'che Dio mi liberi dalla mia afflizione e allontani l'a… - LucioMaucci : @rschrae16 Auguri signora. Faccio però presente che qui sul Twitter c'è un'altra Rita, Dalla Chiesa, che si lamenta… - GatineauPatrick : RT @luciasandulli1: Gloriosa Santa Rita,avvocata nei casi disperati,a Te ricorro, fa'che Dio mi liberi dalla mia afflizione e allontani l'a… -

Sono migliaia i pellegrini arrivati oggi a Cascia per la festa di Santa. Un folla che non si vedeva dai tempi del pre - Covid, agevolata anche da una giornata di sole ... guidatemadre priora ...... e ha ringraziato le tre dirigenti, Luisa Ottanà, AnnaGalletta, Maria Rosaria Russo, che ... Mentre nell'Autoparco comunale possono essere conferiticittadinanza le frazioni di plastica e ...È il giorno in cui ritorna la processione più amata. Dopo due anni di stop causa Covid, in città sono previste migliaia e migliaia di persone per celebrare la Santa dei ...In tantissimi hanno commentato il tweet di Rita mostrandogli la loro vicinanza. Alcuni invece l’hanno criticata per il fatto di aver acquistato dei fiori da un venditore ambulante piuttosto che recars ...