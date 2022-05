RG | Fognini già al 2°turno | nel day 2 esordio per Agamenone e Giannessi

Leggi su federtennis

(Di domenica 22 maggio 2022) L’italo-argentino, lucky loser, affronta lo statunitense McDonald: il ligure, anche lui ripescato, trova il qualificato croato Gojo . Martedì in campo gli altri 5 azzurri in gara: Sinner (n.11) debutta contro il qualificato statunitense Fratangelo: Musetti sfida subito il greco Tsitsipas (n.4). Per Cecchinato c’è lo spagnolo Andujar, Sonego (n.32) gioca contro il tedesco Gojowczyk mentre il qualificato Zeppieri ha “pescato” il polacco Hurkacz (n.12)