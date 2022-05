Quiz logico degli orologi: solamente uno segna l’ora giusta, ragiona allo specchio (Di domenica 22 maggio 2022) Quattro orologi a disposizione ma solo uno segna l’ora corretta. Prova a cimentarti in questo test ma procurati subito uno specchio! Quiz logica orologi (concorsando screenshot)Ti piacciono i Quiz di logica? Sei nel posto giusto! Questo Quiz logica orologi potrebbe farti impazzire, vediamo se sei capace di risolverlo. È scattata la corsa ai test ed enigmi che mettono alla prova le nostre abilità mentali. Ce n’è davvero per tutti i gusti tra Quiz di logica, test matematici e geometrici e gli enigmi come il Sudoku o i rebus e ci sono persino i test che misurano il nostro quoziente intellettivo. Il test di logica sono un bel modo per passare il tempo a un po’ in compagnia, sfidando amici e parenti a chi risolve nel più ... Leggi su direttanews (Di domenica 22 maggio 2022) Quattroa disposizione ma solo unocorretta. Prova a cimentarti in questo test ma procurati subito unologica(concorsando screenshot)Ti piacciono idi logica? Sei nel posto giusto! Questologicapotrebbe farti impazzire, vediamo se sei capace di risolverlo. È scattata la corsa ai test ed enigmi che mettono alla prova le nostre abilità mentali. Ce n’è davvero per tutti i gusti tradi logica, test matematici e geometrici e gli enigmi come il Sudoku o i rebus e ci sono persino i test che misurano il nostro quoziente intellettivo. Il test di logica sono un bel modo per passare il tempo a un po’ in compagnia, sfidando amici e parenti a chi risolve nel più ...

