Napoli, Zielinski: "Contento per il gol, l'anno prossimo ho tanta voglia di rifarmi" (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Sono Contento per il gol, mi mancava da un po' di tempo". Piotr Zielinski è tornato a segnare nell'ultima gara di campionato contro lo Spezia. Il centrocampista polacco ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. "Chiudiamo in bellezza il campionato e questo ci rende soddisfatti, Quest'anno ho disputato una prima parte di stagione su ottimi livelli, ma la seconda è stata sotto tono. Alla fine abbiamo pagato vari punti persi contro le squadre meno titolate, però abbiamo raggiunto il terzo posto e l'obiettivo è stato centrato. l'anno prossimo ho tanta voglia di rifarmi e tutta la squadra cercherà di regalare una grande gioia al nostro pubblico che merita tanto". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AlfredoPedulla : #Zielinski e il #Napoli rifletteranno sul futuro. In caso di addio, occhio anche al #Tottenham: #Conte lo avrebbe v… - SkySport : SPEZIA-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? #Politano (4’) ? #Zielinski (25’) ? #Demme (36') ? SERIE A - 38^ giornat… - AnalyticsSerie : Thread #SpeziaNapoli 0-3 xG #SpeziaNapoli 1.70-1.78 Napoli che passa in vantaggio al 4’ con #Politano(0.06 xG), rad… - cn1926it : #Zielinski: “Felice per il gol realizzato, abbiamo chiuso in bellezza una stagione positiva” - SIMONE4ESPOSITO : RT @Paroladeltifoso: Napoli, Zielinski: “Quest’anno ci è mancato qualcosa” -