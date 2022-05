Manuel Bortuzzo si frequenta con una ragazza dopo la rottura con Lulù Selassiè? Lei interviene (Di domenica 22 maggio 2022) AGGIORNAMENTO: La ragazza che ha condiviso dei video di Instagram mentre si trovava all’interno della macchina di Manuel Bortuzzo, è intervenuta sui social svelando di essere una sua cara amica da tanto tempo. La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non è finita nel migliore dei modi. Il nuotatore ha lasciato la fidanzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 maggio 2022) AGGIORNAMENTO: Lache ha condiviso dei video di Instagram mentre si trovava all’interno della macchina di, è intervenuta sui social svelando di essere una sua cara amica da tanto tempo. La storia d’amore tranon è finita nel migliore dei modi. Il nuotatore ha lasciato la fidanzata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

c_disecondo : RT @giucarellas: manuel bortuzzo per il 25 maggio io consiglio Sorry di justin bieber #babycat - blogtivvu : +++ARTICOLO AGGIORNATO+++ Manuel Bortuzzo si frequenta con una ragazza dopo la rottura con Lulù Selassiè? Lei inter… - francifairy : RT @giucarellas: manuel bortuzzo per il 25 maggio io consiglio Sorry di justin bieber #babycat - francobus100 : Manuel Bortuzzo, Maria Monsè senza filtri: «Lulù lo ha sedotto con una crema...» - Honolul62444404 : RT @giucarellas: manuel bortuzzo per il 25 maggio io consiglio Sorry di justin bieber #babycat -