Inter-Sampdoria, Inzaghi sereno: una sola richiesta alla squadra (Di domenica 22 maggio 2022) Inter Sampdoria, Inzaghi sereno: una sola richiesta alla squadra prima della finale scudetto Vincere da una parte, sperare dall’altra. L’Inter affronta la Sampdoria nella ‘finalissima di campionato con la consapevolezza che tre punti non bastano. Per festeggiare lo scudetto sarebbe necessario un passo falso del Milan a Reggio Emilia. Simone Inzaghi, che chiuderà comunque la prima esperienza in nerazzurro con due trofei, ha fatto un’ultima richiesta alla squadra come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ prima degli ultimi novanta minuti di gioco. «Dall’8 luglio al 22 maggio, in tasca oltre alle due coppe c’è l’orgoglio. In settimana l’allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022): unaprima della finale scudetto Vincere da una parte, sperare dall’altra. L’affronta lanella ‘finalissima di campionato con la consapevolezza che tre punti non bastano. Per festeggiare lo scudetto sarebbe necessario un passo falso del Milan a Reggio Emilia. Simone, che chiuderà comunque la prima esperienza in nerazzurro con due trofei, ha fatto un’ultimacome riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ prima degli ultimi novanta minuti di gioco. «Dall’8 luglio al 22 maggio, in tasca oltre alle due coppe c’è l’orgoglio. In settimana l’allenatore ...

