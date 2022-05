Inter | Handanovic | «Rinnovo? Vicini all’accordo per un altro anno»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 maggio 2022) Al termine diSampdoria Samirha parlato dello Scudetto sfumato e dell’accordo ormai in dirittura d’arrivo per ilAl termine del campionato Samirha parlato ai microfoni di Dazn anche del suo futuro all’. Ecco le sue parole: PRESENTE E FUTURO – «Siamo molto, rimarrò unqua all’. C’è grande delusione ma non è il tempo di piangere, abbiamo vinto due trofei e giocato un calcio bellissimo. Purtroppo abbiamo lasciato qualcosa in campionato e ne siamo consapevoli. Ringrazio i tifosi che per tutto l’ci hsempre sostenuti, con loro sarà più facile ripartire». CONTINUA SUNEWS ...