Il primo concerto a Milano dopo due anni è finito in una ressa infernale (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Era probabilmente lo show più atteso dell'anno a Milano, un ritorno dopo due anni di pandemia: il concerto per i 40 anni di Radio Italia davanti al Duomo, con 15 cantanti a esibirsi dai Pinguini Tattici Nucleari a Coez, da Francesco Gabbani a Ultimo, da Marco Mengoni a Elodie, Alessandra Amoroso e Blanco a chiudere la scaletta dopo la mezzanotte. A guastare la festa sono state le resse, anche perché 15 mila persone non sono riuscite a entrare nella piazza e si sono accalcate nelle vie laterali, e i malori per il gran caldo e la mancanza di bottigliette d'acqua: alla fine il bilancio è stato di 210 persone soccorse, sei delle quali sono finite in ospedale. In tanti si sono radunati davanti al palco fin dalle 9 del mattino di sabato, armati di acqua e cappellino i più previdenti, ... Leggi su agi (Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Era probabilmente lo show più atteso dell'anno a, un ritornoduedi pandemia: ilper i 40di Radio Italia davanti al Duomo, con 15 cantanti a esibirsi dai Pinguini Tattici Nucleari a Coez, da Francesco Gabbani a Ultimo, da Marco Mengoni a Elodie, Alessandra Amoroso e Blanco a chiudere la scalettala mezzanotte. A guastare la festa sono state le resse, anche perché 15 mila persone non sono riuscite a entrare nella piazza e si sono accalcate nelle vie laterali, e i malori per il gran caldo e la mancanza di bottigliette d'acqua: alla fine il bilancio è stato di 210 persone soccorse, sei delle quali sono finite in ospedale. In tanti si sono radunati davanti al palco fin dalle 9 del mattino di sabato, armati di acqua e cappellino i più previdenti, ...

Advertising

milaclem13 : RT @Agenzia_Italia: Il primo concerto a Milano dopo due anni è finito in una ressa infernale #radioitalialive ?? - Nataieri21 : Il primo concerto a Milano dopo due anni è finito in una ressa infernale - yassine01937035 : RT @Agenzia_Italia: Il primo concerto a Milano dopo due anni è finito in una ressa infernale #radioitalialive ?? - Agenzia_Italia : Il primo concerto a Milano dopo due anni è finito in una ressa infernale #radioitalialive ?? - atlantico_mm : RT @indueminuti: io che vivo io che mi ricordo la mia giornata che tra un mese tranquilla esatto vedrò il… -