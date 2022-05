Giulini è una furia, che attacco a Caressa: ”Mi hai fatto un’infamata!” (Di domenica 22 maggio 2022) Incredibile ciò che è avvenuto in diretta su Sky Sport tra Fabio Caressa e Tommaso Giulini. Giulini ha esordito così: ”Fabio con te non parlo, la settimana mi hai fatto un’infamata. Hai detto che stavo per vendere la squadra, proprio nella settimana più importante per noi.” Giulini contro Caressa Ha così risposto il noto telecronista: ”Ho riportato una notizia che mi era arrivata in diretta e l’ho data, non sarete mica retrocessi per causa mia o dei media?” Giulini, infine, ha così replicato: La tua notizia, così come quelle degli addii di Capozucca e Agostini, che però non arrivano da Sky, ci hanno fortemente destabilizzato.” Giacomo Pio Impastato Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Incredibile ciò che è avvenuto in diretta su Sky Sport tra Fabioe Tommasoha esordito così: ”Fabio con te non parlo, la settimana mi haiun’infamata. Hai detto che stavo per vendere la squadra, proprio nella settimana più importante per noi.”controHa così risposto il noto telecronista: ”Ho riportato una notizia che mi era arrivata in diretta e l’ho data, non sarete mica retrocessi per causa mia o dei media?”, infine, ha così replicato: La tua notizia, così come quelle degli addii di Capozucca e Agostini, che però non arrivano da Sky, ci hanno fortemente destabilizzato.” Giacomo Pio Impastato

AlfredoPedulla : #Giulini accetti la retrocessione figlia di mille errori. #Cagliari ha bisogno di una strategia che prescinda da un… - Roddy83 : Perdi lo scudo da tifoso... Retrocedi da presidente... Riesci a fare una figuraccia con Caressa Triplete #Giulini - napolipiucom : Giulini a Caressa: 'Ci hai fatto una infamata non ti rispondo', la risposta del giornalista #Cagliari #Caressa… - BennoCesc91 : @DiMarzio @CagliariCalcio GODO GRAZIE GIULINI ALMENO UNA GIOIA OGGI - pc_947 : @DiMarzio @CagliariCalcio Si è fatto mettere i piedi in testa pure da uno come Caressa. L'infame in questo caso è G… -