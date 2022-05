Giorgio Chiellini, incontro previsto con una società: le ultime (Di domenica 22 maggio 2022) Il commiato alla Juventus è stato dato nell’ultima partita giocata dalla Vecchia Signora all’Allianz Stadium contro la Lazio. Giorgio Chiellini, dopo tantissimi anni di militanza, non vestirà più la maglia a strisce bianconere. Il difensore centrale, che si è laureato campione d’Europa la scorsa estate con la Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe continuare a giocare a calcio. Una squadra, infatti, si sarebbe fatta avanti. Giorgio Chiellini sbarca negli Stati Uniti? Una possibile, nuova, tappa per Giorgio Chiellini. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il difensore 37enne sarebbe stato contattato dai Los Angeles FC, club che milita nella MLS. Un incontro tra le parti sarebbe in agenda nei prossimi giorni, con l’ex azzurro che sembra molto intrigato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Il commiato alla Juventus è stato dato nell’ultima partita giocata dalla Vecchia Signora all’Allianz Stadium contro la Lazio., dopo tantissimi anni di militanza, non vestirà più la maglia a strisce bianconere. Il difensore centrale, che si è laureato campione d’Europa la scorsa estate con la Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe continuare a giocare a calcio. Una squadra, infatti, si sarebbe fatta avanti.sbarca negli Stati Uniti? Una possibile, nuova, tappa per. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il difensore 37enne sarebbe stato contattato dai Los Angeles FC, club che milita nella MLS. Untra le parti sarebbe in agenda nei prossimi giorni, con l’ex azzurro che sembra molto intrigato ...

Advertising

GiovaAlbanese : Giorgio #Chiellini lascia la #SerieA col volto insanguinato, come un vero guerriero. Andrà in USA, nel… - OptaPaolo : 200 - Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci scenderanno oggi in campo contemporaneamente per la 200ª volta in Serie… - GoalItalia : Definito il futuro di Giorgio #Chiellini: è ad un passo dai Los Angeles FC?? ???? [??@romeoagresti] - lgfphotos_ : Giorgio Chiellini #FiorentinaJuventus - alzheimer_dr : ?????????? Giorgio ?? -