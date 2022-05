Gf Vip 6, Maria Monsè continua la sua crociata contro le Selassiè, poi lancia una frecciatina a Sophie Codegoni (Di domenica 22 maggio 2022) Maria Monsè è intervenuta a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada De Miceli. La chiacchierata è iniziata subito parlando di quella che è diventata la “rottura della storia del Gf Vip”, ovvero quella fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: Ricordo che ero in treno, stavo tornando dalla festa di compleanno- bellissima – di Delia e quindi mentre stavo tornando dalla loro festa ho ricevuto questa notizia, che era stata appena pubblicata, dai miei amici. Io ero stata una di quelle che l’avevano detto sin dall’inizio quanto i tempi erano ancora non sospetti. Ero stata una estremamente sbilanciata, esprimendo il mio concetto, la mia questione di verità che io spesso insisto nel voler sottolineare. Io, visto la mia esperienza, non avevo paura di questa intoccabilità e ho voluto dire quello che penso. Io ovviamente ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 maggio 2022)è intervenuta a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada De Miceli. La chiacchierata è iniziata subito parlando di quella che è diventata la “rottura della storia del Gf Vip”, ovvero quella fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: Ricordo che ero in treno, stavo tornando dalla festa di compleanno- bellissima – di Delia e quindi mentre stavo tornando dalla loro festa ho ricevuto questa notizia, che era stata appena pubblicata, dai miei amici. Io ero stata una di quelle che l’avevano detto sin dall’inizio quanto i tempi erano ancora non sospetti. Ero stata una estremamente sbita, esprimendo il mio concetto, la mia questione di verità che io spesso insisto nel voler sottolineare. Io, visto la mia esperienza, non avevo paura di questa intoccabilità e ho voluto dire quello che penso. Io ovviamente ...

