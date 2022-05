Gara sospesa tra Spezia e Napoli: al Picco succede di tutto! (Di domenica 22 maggio 2022) Ultima giornata di campionato per Napoli e Spezia, che si stanno affrontando in un match inutile sotto il punto di vista della posizione in classifica. La squadra di Spalletti è già matematicamente terza, mentre lo Spezia ha già raggiunto la matematica salvezza. La Gara si è subito sbloccata, grazie al gol di Politano dopo appena quattro minuti. L’episodio più rilevante, certamente inatteso considerando l’importanza del match, riguarda però lo scontro tra tifoserie avvenuto intorno al decimo minuto. Spezia Napoli tifosi L’arbitro è stato costretto ad interrompere la partita per 7 minuti, poiché i supporters dei due team si sono scontrati prima verbalmente, e successivamente lanciandosi i fumogeni. Inoltre c’è anche stata un’invasione di campo che ha fatto perdere ulteriore ... Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Ultima giornata di campionato per, che si stanno affrontando in un match inutile sotto il punto di vista della posizione in classifica. La squadra di Spalletti è già matematicamente terza, mentre loha già raggiunto la matematica salvezza. Lasi è subito sbloccata, grazie al gol di Politano dopo appena quattro minuti. L’episodio più rilevante, certamente inatteso considerando l’importanza del match, riguarda però lo scontro tra tifoserie avvenuto intorno al decimo minuto.tifosi L’arbitro è stato costretto ad interrompere la partita per 7 minuti, poiché i supporters dei due team si sono scontrati prima verbalmente, e successivamente lanciandosi i fumogeni. Inoltre c’è anche stata un’invasione di campo che ha fatto perdere ulteriore ...

