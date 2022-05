F1 | GP Monaco Montecarlo 2022 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) Weekend back to back per la F1 che da Barcellona si sposta di alcuni km per la prossima gara che è il Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della settima gara del Mondiale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, nonché super glamour, dell’intero Circus, e quest’anno ci sarà la novità delle prove libere che si terranno regolarmente di venerdì e non anticipate al giovedì come da storica tradizione nel Principato. Andiamo allora a ribadire gli. Venerdì 27 maggio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 scatteranno le seconde libere. Sabato 28 maggio le prove libere 3 alle ore 13 anticiperanno le attese qualifiche fissate per ...