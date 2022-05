F.1, GP Spagna - Doppietta Red Bull a Barcellona, vince Max Verstappen (Di domenica 22 maggio 2022) Doppietta della Red Bull Racing al Gran Premio di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2022. Max Verstappen si aggiudica la vittoria davanti a Sergio Perez, autore del giro più veloce in gara. Per il team di Milton Keynes non è stata una vittoria semplice, soprattutto con Verstappen che era finito nella ghiaia all'inizio della gara e ha poi dovuto lottare contro il sistema DRS difettoso e un problema alla telemetria. Sul gradino più basso del podio sale la Mercedes di un coriaceo George Russell, rallentato sul finale per il rischio di rimanere senza benzina per aver consumato più del dovuto. Sfortunato il weekend della Ferrari: ritirato Charles Leclerc per un problema tecnico, mentre Carlos Sainz non è andato oltre la quarta posizione dopo una gara tutta in salita. Ferrari delusa. Si stava ... Leggi su quattroruote (Di domenica 22 maggio 2022)della RedRacing al Gran Premio di, sesta prova del Mondiale di Formula 1 2022. Maxsi aggiudica la vittoria davanti a Sergio Perez, autore del giro più veloce in gara. Per il team di Milton Keynes non è stata una vittoria semplice, soprattutto conche era finito nella ghiaia all'inizio della gara e ha poi dovuto lottare contro il sistema DRS difettoso e un problema alla telemetria. Sul gradino più basso del podio sale la Mercedes di un coriaceo George Russell, rallentato sul finale per il rischio di rimanere senza benzina per aver consumato più del dovuto. Sfortunato il weekend della Ferrari: ritirato Charles Leclerc per un problema tecnico, mentre Carlos Sainz non è andato oltre la quarta posizione dopo una gara tutta in salita. Ferrari delusa. Si stava ...

