Covid, in Campania in calo ricoveri ordinari e in intensiva (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2080 i cittadini campani risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 17540 test eseguiti ( di cui 12879 antigenici e 466 molecolari). Dunque l'indice di contagio è dell'11.8% in calo rispetto a ieri che era del 13,15%. Si registra un solo decesso. Per quanto riguarda i posti letto quelli di terapia intensiva disponibili sono 585 mentre quelli occupati sono 30, tre in meno rispetto a ieri. I posti di degenza (tra offerta pubblica e privata) sono 3610, quelli occupati 468, in calo a fronte dei 502 di ieri. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.080 di cui: Positivi all'antigenico: 1.884 Positivi al molecolare: 196Test: 17.540 di cui: Antigenici: 12.879 Molecolari: 4.661 Deceduti: 1 Report posti letto su ...

