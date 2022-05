Che tempo che fa, Mara Venier e la sua Domenica In da record: “Non ho intenzione di smettere” (Di domenica 22 maggio 2022) Mara Venier è una professionista instancabile e questo non è certo un mistero: dopo aver condotto la puntata odierna di Domenica In, Fabio Fazio l’ha voluta fortemente a Che tempo che fa per parlare della sua nuova avventura con Domenica In Show, una grande festa in prima serata per festeggiare i trent’anni della trasmissione, che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 21.15 su Rai 1. Mara Venier ospite di Fabio Fazio: Domenica In è (ancora) nei suoi programmi Mara Venier non ha alcuna intenzione di fermarsi: ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la conduttrice ha confermato che sarà ancora al timone del suo show per la stagione 2022-2023. L’annuncio che non è certo una novità per i ... Leggi su dilei (Di domenica 22 maggio 2022)è una professionista instancabile e questo non è certo un mistero: dopo aver condotto la puntata odierna diIn, Fabio Fazio l’ha voluta fortemente a Cheche fa per parlare della sua nuova avventura conIn Show, una grande festa in prima serata per festeggiare i trent’anni della trasmissione, che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 21.15 su Rai 1.ospite di Fabio Fazio:In è (ancora) nei suoi programminon ha alcunadi fermarsi: ospite di Fabio Fazio a Cheche fa, la conduttrice ha confermato che sarà ancora al timone del suo show per la stagione 2022-2023. L’annuncio che non è certo una novità per i ...

