Calcio | Ibrahimovic | ' dedico scudetto a Mino Raiola'

(Di domenica 22 maggio 2022) Reggio Emilia, 22 mag. (Adnkronos) - "questo, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Avevo chiesto a lui dove dovevo andare per fare la differenza e lui mi ha detto devi andare al Milan per salvarlo. Questo titolo loa lui". Lo ha detto l'attaccante del Milan, Zlatana Dazn dopo la vittoria dello

Advertising

SkySport : Milan, Ibrahimovic vince lo scudetto a 40 anni. Gli altri big alla sua età #SkySerieA #SerieA #SkySport #Milan… - LuigiLiccardo6 : RT @sportmediaset: Ibra: 'Dedicato a Raiola. Mia ultima partita? Dipende da come sto' #Milan #Ibrahimovic #SportMediaset #scudetto https:/… - sportmediaset : Ibra: 'Dedicato a Raiola. Mia ultima partita? Dipende da come sto' #Milan #Ibrahimovic #SportMediaset #scudetto… - AlanIlMagi : RT @sportface2016: #Milan, #Ibrahimovic: 'Io il pilota di questa squadra. Futuro? Vedremo se mi opero. Dedico lo scudetto a #Raiola' #Sassu… - sportface2016 : #Milan, #Ibrahimovic: 'Io il pilota di questa squadra. Futuro? Vedremo se mi opero. Dedico lo scudetto a #Raiola'… -

I protagonisti in campo Se lo scorso anno il Milan era la squadra di Zlatan, il ... capacità di essere l'ago della bilancia : il 22enne ha rappresentato al meglio l'idea deldi Pioli.71' - Esce Giroud ed entraTIME OUT 67' CAMBIO SASSUOLO - Esce Berardi 59' - Contropiede per i rossoneri con Giroud e Leao, con il secondo che però non riesce ad agganciare il pallone ...Dieci anni e 4033 giorni dopo, il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta. La squadra allenata da Stefano Pioli succede all'Inter nell'albo d'oro della ...Reggio Emilia, 22 mag. (Adnkronos) – “Dedico questo scudetto a Mino Raiola, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Avevo chiesto a lui dove dovevo andare per fare la differenza e lui mi ha detto de ...