Betis, vuole un centrocampista del Lione (Di domenica 22 maggio 2022) Il Betis punta Houssem Aouar: stando a Fichajes.com, intensificati i contatti per il centrocampista del Lione. Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Ilpunta Houssem Aouar: stando a Fichajes.com, intensificati i contatti per ildel

Advertising

Maxi_Gooner : 5? Un' altra grossa iniezione di ?? potrebbe dalle cessioni dei calciatori in prestito. Saliba vuole restare all' O… - flamanc24 : RT @ndl00: #Lazio, #LuizFelipe al #Betis e #Strakosha al #Fulham. Sono ripresi i contatti per #Vecino già aperti a Febbraio. Attesa per #Ca… - CMondavio : RT @ndl00: #Lazio, #LuizFelipe al #Betis e #Strakosha al #Fulham. Sono ripresi i contatti per #Vecino già aperti a Febbraio. Attesa per #Ca… - ndl00 : #Lazio, #LuizFelipe al #Betis e #Strakosha al #Fulham. Sono ripresi i contatti per #Vecino già aperti a Febbraio. A… -