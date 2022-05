Atalanta, finale senza la scintilla: ora tocca a Gasp riaccenderla (Di domenica 22 maggio 2022) Se volete rivedere Atalanta-Empoli, guardate l’ultimo quarto d’ora: vi godete le emozioni e le ovazioni della Curva Pisani per il ritorno in campo di Ilicic, dopo quattro mesi e poi il finale… beh quello fa parte di un copione già visto negli ultimi mesi, perché purtroppo la Dea perde in casa e in Serie A non era mai successo, contro l’Empoli. In questa stranissima stagione accade anche questo, la squadra dei record ogni tanto fa anche questi scivoloni. Ma il pubblico, quello che conosce bene la storia dell’Atalanta, ancora una volta va oltre il risultato. E quando i nerazzurri pur sconfitti fanno il giro d’onore a salutare tutto lo stadio l’applauso non si ferma, anzi sotto la Curva Nord diventa un’ovazione: per Ilicic, per il “resta a Bergamo” dedicato a Gasperini. È un’Atalanta stremata per aver ... Leggi su bergamonews (Di domenica 22 maggio 2022) Se volete rivedere-Empoli, guardate l’ultimo quarto d’ora: vi godete le emozioni e le ovazioni della Curva Pisani per il ritorno in campo di Ilicic, dopo quattro mesi e poi il… beh quello fa parte di un copione già visto negli ultimi mesi, perché purtroppo la Dea perde in casa e in Serie A non era mai successo, contro l’Empoli. In questa stranissima stagione accade anche questo, la squadra dei record ogni tanto fa anche questi scivoloni. Ma il pubblico, quello che conosce bene la storia dell’, ancora una volta va oltre il risultato. E quando i nerazzurri pur sconfitti fanno il giro d’onore a salutare tutto lo stadio l’applauso non si ferma, anzi sotto la Curva Nord diventa un’ovazione: per Ilicic, per il “resta a Bergamo” dedicato aerini. È un’stremata per aver ...

