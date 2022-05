World Bee Day, convegno sulle api a Fiumicino (Di sabato 21 maggio 2022) L’importanza delle api e dell’impollinazione, fondamentale per l’ecosistema nella Giornata Mondiale delle Api. In quest’ottica, si è svolto venerdì 20 maggio un interessante convegno a Maccarese in merito alla Giornata Internazionale delle api, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Comune di Fiumicino rappresentata dal Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dall’assessore comunale all’agricoltura Erica Antonelli e dall’associazione il Bugno Villico con il Presidente Marco Papi e Massimiliano Mattiuzzo, Presidente del Biodistretto Etrusco Romano. Apprezzati e molto significativi nella progettualità, gli interventi del Presidente della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, Valerio Novelli, che ha illustrato la proposta di legge sul settore apistico e della Consigliera Regionale Michela Califano, anche lei membro della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022) L’importanza delle api e dell’impollinazione, fondamentale per l’ecosistema nella Giornata Mondiale delle Api. In quest’ottica, si è svolto venerdì 20 maggio un interessantea Maccarese in merito alla Giornata Internazionale delle api, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Comune dirappresentata dal Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dall’assessore comunale all’agricoltura Erica Antonelli e dall’associazione il Bugno Villico con il Presidente Marco Papi e Massimiliano Mattiuzzo, Presidente del Biodistretto Etrusco Romano. Apprezzati e molto significativi nella progettualità, gli interventi del Presidente della VIII Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, Valerio Novelli, che ha illustrato la proposta di legge sul settore apistico e della Consigliera Regionale Michela Califano, anche lei membro della ...

