Wimbledon senza punti, ucraini contro ATP e WTA: 'Così state dalla parte dei russi' (Di sabato 21 maggio 2022) Never would expect that anyone can stand on the side of invaders and murderers… but it seems to me that even my fellow players feel sorry for invaders and collaborants from rus/blr..1/2 — Sergiy ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Never would expect that anyone can stand on the side of invaders and murderers… but it seems to me that even my fellow players feel sorry for invaders and collaborants from rus/blr..1/2 — Sergiy ...

Advertising

sportface2016 : #Wimbledon Arrivano altri commenti di condanna contro la scelta dell'#ATP, ecco le parole di #Fucsovics,… - juventitudine : A me non sembra un caso che senza il Re di Wimbledon il torneo vada in malora. - RChiovenda : RT @Massimo71000: Wimbledon senza i russi? È arrivata la punizione esemplare della Federazione mondiale: nessun punteggio per ranking Atp e… - Emanuele_99_ : RT @Sinnerista: Comunque non si può vivere di Ranking. #Berrettini si deve presentare a #Wimbledon per vincere il suo Slam con o senza i 20… - andy_reds : Tennis: Atp-Wta, senza russi a Wimbledon niente punti - Tennis - ANSA -