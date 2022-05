Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2022 ore 09:30 (Di sabato 21 maggio 2022) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SCORREVOLE E’ ANCORA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE QUALCHE DISAGIO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, DOVE, RICORDIAMO, SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL2 Roma PESCARA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA TORRE DEI PASSERI E BUSSI PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SCORREVOLE E’ ANCORA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE QUALCHE DISAGIO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, DOVE, RICORDIAMO, SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL2PESCARA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA TORRE DEI PASSERI E BUSSI PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso via Cornelia (Gattinara-Boccea) - romamobilita : #Roma #viabilità Circolazione in aumento e traffico intenso corso Vittorio Emanuele II - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso viale dei Quattro Venti - romamobilita : #Roma #viabilità Viale Mazzini, circolazione rallentata - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via delle Rondini -

L'amministrazione Marchesi: "Grazie Barbaranesi, stiamo costruendo un nuovo Rinascimento" ...Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la viabilità ... vestiti, medicinali e quant'altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia di Roma per il sostegno ... Santa Fiora, messa in sicurezza delle strade ...per la precisione) messi in campo per sistemare almeno alcune criticità che riguardano la viabilità ... A Santa Fiora sono infatti in programma i lavori di sistemazione della strada comunale via Roma (... RomaDailyNews ...Lazio e ulteriori 300mila euro investiti dalla Provincia di Viterbo per migliorare la... vestiti, medicinali e quant'altro su sollecitazione della Chiesa Santa Sofia diper il sostegno ......per la precisione) messi in campo per sistemare almeno alcune criticità che riguardano la... A Santa Fiora sono infatti in programma i lavori di sistemazione della strada comunale via(... Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 17:45 - RomaDailyNews