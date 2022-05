Un premio di 1.500 euro ai dipendenti dello stabilimento Icel di Zingonia (Di sabato 21 maggio 2022) Zingonia. L’assemblea dei soci Icel, che ha approvato il bilancio 2021, ha chiuso l’anno con un valore della produzione che supera i 250 milioni di euro e un utile netto di oltre 3 milioni di euro. La cooperativa lughese è leader nel mercato della produzione di cavi elettrici e ad oggi conta oltre 230 dipendenti, di cui 90 soci, divisi tra la sede di Lugo e lo stabilimento di Zingonia. Con il bilancio così approvato, l’azienda riconoscerà a tutti i lavoratori il premio di produzione previsto dal contratto integrativo a seguito del raggiungimento degli obiettivi di redditività e qualità, pari a oltre 900 euro netti per un livello medio. Visti i risultati positivi raggiunti, tutti i dipendenti riceveranno inoltre un ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022). L’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio 2021, ha chiuso l’anno con un valore della produzione che supera i 250 milioni die un utile netto di oltre 3 milioni di. La cooperativa lughese è leader nel mercato della produzione di cavi elettrici e ad oggi conta oltre 230, di cui 90 soci, divisi tra la sede di Lugo e lodi. Con il bilancio così approvato, l’azienda riconoscerà a tutti i lavoratori ildi produzione previsto dal contratto integrativo a seguito del raggiungimento degli obiettivi di redditività e qualità, pari a oltre 900netti per un livello medio. Visti i risultati positivi raggiunti, tutti iriceveranno inoltre un ...

