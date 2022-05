Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 17:10 (Di sabato 21 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale sabato 21 Maggio Buon pomeriggio la redazione Nuovo appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura armi a Moldavia e Polonia La guerra è giunta al giorno 87 lanato penserà a portare i paesi più a rischio di un attacco Russo Mosca Continua la sua offensiva sud e ad est del paese oggi ha registrato la totale resa dell’acciaieria di mariupol finita sotto il controllo delle truppe russe Cesena e dopo il lungo assedio il comando del Battaglione azov prokopenko tra gli ultimi a uscire è stato trasferito nei territori controllati Dalla Russia con un blindato speciale sul campo di battaglia duri scontri si registrano nel lugansk e dove sono morti anche se civili con il significa venuto sulla regione di Cardiff Ma secondo l’intelligenza di Londra la Russia starebbe accusando un serio ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)dailynews radiogiornale sabato 21 Maggio Buon pomeriggio la redazione Nuovo appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura armi a Moldavia e Polonia La guerra è giunta al giorno 87 lanato penserà a portare i paesi più a rischio di un attacco Russo Mosca Continua la sua offensiva sud e ad est del paese oggi ha registrato la totale resa dell’acciaieria di mariupol finita sotto il controllo delle truppe russe Cesena e dopo il lungo assedio il comando del Battaglione azov prokopenko tra gli ultimi a uscire è stato trasferito nei territori controllati Dalla Russia con un blindato speciale sul campo di battaglia duri scontri si registrano nel lugansk e dove sono morti anche se civili con il significa venuto sulla regione di Cardiff Ma secondo l’intelligenza di Londra la Russia starebbe accusando un serio ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 23.976 nuovi casi (-33,5% in 7 giorni) e 91 vittime - LorenzoFracassa : RT @corgiallorosso: #RomaFeyenoord all’Olimpico, raggiunta quota 40 mila tifosi - CorriereCitta : Roma, lascia la bimba di 5 anni in auto sotto al sole e va a fare la spesa: salvata da passanti e carabinieri -