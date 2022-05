Traffico Roma del 21-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022) Luceverdesul grande raccordo anulare coda per un incidente tra Tiburtina e Bufalotta lungo la carreggiata esterna e quelle perlungo la carreggiata interna dalla Casilina alla via Appia sulla mano della 24Teramo ora code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla Pontina su del raccordo a causa di lavori riduzione della carreggiata tra Castelno in via di Decima nelle due direzioni di percorrenzala polizia locale segnala da questa mattina e rallentamenti per un veicolo ribaltato in via Appia Pignatelli all’altezza di via Cecilia metella un auto incidentata invece in via della Sorbona incidente poi in via dei Bevilacqua con rallentamenti all’altezza della Stazione Aurelia incidente anche in via Guglielmo Marconi vicino via Edison prevista una ...