Terence Hill | smentite le previsioni sul suo futuro | è successa una cosa assurda

Leggi su ck12

(Di sabato 21 maggio 2022) Non sembra esserci niente di certo neldi. L’attore ha dovuto dire un pesante addio, ma ciò che è successo era inimmaginabile(Youtube)Ha vestito per vent’anni la tonaca nera, simbolo della sua semplicità e della sua purezza., infatti, si è immerso nei panni di Don Matteo per dodici stagioni, dedicandogli tutto sé stesso. Il suo modo di essere, pacifico e profondo, ha conquistato tutti i telespettatori, che di stagione in stagione non l’hanno mai abbandonato. Nell’ultimo anno, però,ha deciso di fare un passo indietro e di rinunciare al ruolo. È quindi subentrato Raoul Bova nei panni di Don Massimo, attuale parroco della serie tv. Sebbene all’inizio il ...