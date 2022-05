Stipendi ciclisti 2022 | la top 20 dei più pagati | Pogacar il paperone del gruppo | bene Nibali

Advertising

Poi pazienza se, con l'aumento della percentuale diextracomunitari, il gruppo sta ... pur potendo contare sulla stabilità degli(che da 30 anni sono bloccati anziché calare come ......compagni abbiamo visto revocare il nostro diritto di lavorare e abbiamo visto i nostrie i ... non i singoli. E quindi ci sonorussi che stanno correndo con squadre non russe, ...«Se continuate a definire il mio lavoro impagabile rischio di ritrovarmi senza stipendio». «Questa salita ha una pendenza del sette e mezzo per cento». (Alessandro Petacchi, commentatore Rai, dopo ...pur potendo contare sulla stabilità degli stipendi (che da 30 anni sono bloccati anziché calare come sarebbe il caso che fosse), si inventano ogni giorno nuove pretese. Oppure l’alternativa è che ...