Spezia-Napoli | Spalletti svela cinque titolari | ci sarà ampio turnover

(Di sabato 21 maggio 2022) Alla vigilia dell’ultima uscita stagionale delcontro lo, una gara di pura passerella, il mister Lucianoha annunciato in conferenza stampaper il match di domani: Alex Meret, Faouzi Ghoulam, che scenderà in campo da capitano, Alessandro Zanoli, Piotr Zielinski e Andrea Petagna. Tutti e, chi più chi meno, non hanno trovato moltissimo spazio nelle gerarchie degli azzurri e questa gara può essere un’ottima occasione per ritrovare un po’ di confidenza con il campo e per concludere al meglio la stagione. Queste le sue parole:(Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images) “Non ci saranno Ounas e Lozano, poi il resto vengono tutti. Zanoli è stato convocato da Mancini e questo fa piacere ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - fantapazzcom : Spalletti??: su Pjanic, Koulibaly, Mertens e Ospina. Domani fuori Di Lorenzo e Mario Rui. Annunciati 5 titolari. - infoitsport : Le probabili formazioni di Spezia-Napoli: Elmas e Ghoulam scavalcano Insigne e Mario Rui - infoitsport : Spezia-Napoli, la conferenza stampa di Spalletti - CalcioNews24 : #Napoli, #Spalletti parla alla vigilia dell'ultima gara contro lo #Spezia ??? -

Conferenza stampa Spalletti, il tecnico delparla alla vigilia della sfida contro lo: ecco le sue dichiarazioni Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match tra. Le parole riprese da TuttoNapoli. COSA ASPETTARSI - "E' una domanda alla quale è difficile rispondere ora, se non impossibile. La competitività di una ...Mister Spalletti , ha parlato in conferenza stampa, prima dell'ultimo match stagionale contro lodi domani. 'L'anno prossimo bisognerà rinnovarsi: siamo arrivati in un punto in cui per alcuni è la fine di un ciclo, altri hanno una certa età' . Sul futuro di alcuni giocatori ha aggiunto: '...(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - ''Per me Koulibaly è incedibile perché noi vogliamo fare un altro campionato importante. Si può anche prendere al posto ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro lo Spezia ...