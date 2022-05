Spalletti: «Koulibaly per me è incedibile. La società sa quanto è importante, si fa un po’ il gioco delle parti» (Di sabato 21 maggio 2022) Nella conferenza stampa di vigilia di Spezia-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto ad alcune domande su Kalidou Koulibaly. Sul difensore senegalese si moltiplicano le voci di mercato: è accostato al Real Madrid ma anche alla Juventus. Il presidente De Laurentiis ha detto, in una recente intervista, che la sua permanenza dipende dalla scelta che farà lui stesso. Queste le parole di Spalletti in merito. «Anche l’anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni e poi invece non è successo, andarono via solo quelli a scadenza. Proviamo a fare finta di essere io e lei un allenatore che nella sua squadra ha Koulibaly: come la pensiamo? Per me diventa incedibile, perché è uno di quei calciatori che sono disponibili a dare sempre una mano a tutti, che hanno quella capacità ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Nella conferenza stampa di vigilia di Spezia-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha risposto ad alcune domande su Kalidou. Sul difensore senegalese si moltiplicano le voci di mercato: è accostato al Real Madrid ma anche alla Juventus. Il presidente De Laurentiis ha detto, in una recente intervista, che la sua permanenza dipende dalla scelta che farà lui stesso. Queste le parole diin merito. «Anche l’anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni e poi invece non è successo, andarono via solo quelli a scadenza. Proviamo a fare finta di essere io e lei un allenatore che nella sua squadra ha: come la pensiamo? Per me diventa, perché è uno di quei calciatori che sono disponibili a dare sempre una mano a tutti, che hanno quella capacità ...

