Rissa in Europa: “Cresta sulle armi”. C'è chi prova a fare affari sfruttando la guerra in Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) In Europa si litiga anche sui soldi degli aiuti per le armi all'Ucraina. Come riferisce in un articolo sul Corriere della Sera, Francesco Verderami evidenzia che ci sono “sospetti di mancata trasparenza e ritorsioni per mancate restituzioni” sul fondo istituito per sostenere i paesi che davano una mano a Kiev, con un rimborso per ogni arma spedita nella battaglia contro la Russia. Il primo problema è stato quello dello Stato maggiore dell'Unione europea, che ha tagliato i rimborsi: solo 596 sono stati approvati, sui 703 milioni di materiale all'Ucraina. Ci sono state poi altre tranche per l'invio di armi e le nazioni Ue hanno chiesto altri soldi, ma per ora è tutto fermo e molte note spese sono “sotto esame”. Da Bruxelles è partita la richiesta di presentare nuove specifiche e ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Insi litiga anche sui soldi degli aiuti per leall'. Come riferisce in un articolo sul Corriere della Sera, Francesco Verderami evidenzia che ci sono “sospetti di mancata trasparenza e ritorsioni per mancate restituzioni” sul fondo istituito per sostenere i paesi che davano una mano a Kiev, con un rimborso per ogni arma spedita nella battaglia contro la Russia. Il primo problema è stato quello dello Stato maggiore dell'Unione europea, che ha tagliato i rimborsi: solo 596 sono stati apti, sui 703 milioni di materiale all'. Ci sono state poi altre tranche per l'invio die le nazioni Ue hanno chiesto altri soldi, ma per ora è tutto fermo e molte note spese sono “sotto esame”. Da Bruxelles è partita la richiesta di presentare nuove specifiche e ...

