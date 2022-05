Pensionati e tartassati (Di sabato 21 maggio 2022) Negli ultimi vent’anni per le mancate rivalutazioni i loro trattamenti previdenziali hanno perso il 30 per cento di potere d’acquisto. E lo Stato li ha usati come un comodo bancomat. Ora, nonostante i 200 euro di bonus promesso da Mario Draghi per luglio, gran parte dei 16 milioni di italiani che ricevono l’assegno mensile continueranno a essere penalizzati rispetto ai lavoratori. E' un gregge sottomesso, poco aggressivo e incapace di ribellarsi. Al massimo mugugna. Così i 16 milioni di Pensionati italiani si lasciano tosare senza troppe proteste. Anche perché la tosatura viene effettuata con estrema delicatezza, anno dopo anno, quasi non se ne accorgono. Una tassazione un po’ meno favorevole, un’indicizzazione all’inflazione non completa e voilà, dalle tasche dei Pensionati escono miliardi che tornano nelle casse dello Stato. Del resto, lo sostengono ... Leggi su panorama (Di sabato 21 maggio 2022) Negli ultimi vent’anni per le mancate rivalutazioni i loro trattamenti previdenziali hanno perso il 30 per cento di potere d’acquisto. E lo Stato li ha usati come un comodo bancomat. Ora, nonostante i 200 euro di bonus promesso da Mario Draghi per luglio, gran parte dei 16 milioni di italiani che ricevono l’assegno mensile continueranno a essere penalizzati rispetto ai lavoratori. E' un gregge sottomesso, poco aggressivo e incapace di ribellarsi. Al massimo mugugna. Così i 16 milioni diitaliani si lasciano tosare senza troppe proteste. Anche perché la tosatura viene effettuata con estrema delicatezza, anno dopo anno, quasi non se ne accorgono. Una tassazione un po’ meno favorevole, un’indicizzazione all’inflazione non completa e voilà, dalle tasche deiescono miliardi che tornano nelle casse dello Stato. Del resto, lo sostengono ...

