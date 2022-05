Papu Gomez: «Mi piace competere, nel campionato ucraino non mi sentivo a mio agio» (Di sabato 21 maggio 2022) Resta al Siviglia, il Papu Gomez, e non ha proprio dubbi. Lo rivela in un’intervista a El Desmarque. «Sì, senza dubbio. Non voglio muovermi da qui, tra pochi mesi ci saranno i Mondiali e voglio rispettare il mio contratto. Mi restano ancora due anni, quindi penso che se il Siviglia non mi caccia il Papu sarà qui ancora per un po’. Sono molto felice, la mia famiglia è super felice, ci siamo intefrati molto bene con la città e con i tifosi. Mi divertirò il ??più possibile e in futuro vedremo cosa verrà fatto. Intanto, l’anno prossimo saremo ancora in Champions League: è importante continuare a competere a questo livello» Chi è rimasto fuori dalla Champions è la sua Atalanta. «Penso che l’Atalanta sia troppo criticata, ma per cinque o sei anni ci ha abituato a un livello straordinario ed è diventata una squadra importante ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Resta al Siviglia, il, e non ha proprio dubbi. Lo rivela in un’intervista a El Desmarque. «Sì, senza dubbio. Non voglio muovermi da qui, tra pochi mesi ci saranno i Mondiali e voglio rispettare il mio contratto. Mi restano ancora due anni, quindi penso che se il Siviglia non mi caccia ilsarà qui ancora per un po’. Sono molto felice, la mia famiglia è super felice, ci siamo intefrati molto bene con la città e con i tifosi. Mi divertirò il ??più possibile e in futuro vedremo cosa verrà fatto. Intanto, l’anno prossimo saremo ancora in Champions League: è importante continuare aa questo livello» Chi è rimasto fuori dalla Champions è la sua Atalanta. «Penso che l’Atalanta sia troppo criticata, ma per cinque o sei anni ci ha abituato a un livello straordinario ed è diventata una squadra importante ...

