Ospita un’ucraina che fuggiva dalla guerra | dopo una settimana lascia moglie e figli e scappa con lei

Leggi su blog.libero

(Di sabato 21 maggio 2022) Una giovane rifugiata Ucraina trova asilo in Inghilterra presso una famiglia, ma il marito si innamora di lei eno insieme. Non è una storia di fantasia ma quanto avvenuto davvero a Sofiia Karkadym, 22enne cheva da Lvivl’inizio dell’invasione russa: bionda e bellissima, al suo fascino non ha saputo resistere il 29enne Tony Ganett, che hato laLorona, un anno più giovane di lui, e i loro. Accade a Bradfort (West York) come racconta il tabloid britannico The Sun. Tony si era iscritto al programma di rehoming del governo:essere diventato il garante della giovane profuga,appena unahatoper lei. «È iniziato ...