Non voglio partorire, ma non significa che non voglio diventare madre (Di sabato 21 maggio 2022) Ho assistito al parto di entrambi i miei nipoti, Olivia ed Emilio. Sono nati in Australia, e io c’ero durante il travaglio, c’ero quando Olivia stava per uscire dalla pancia di mia sorella. Sono stata la prima ad accorgersi che aveva i capelli ricci. C’ero quando Emilio non riusciva a venire fuori, e l’ostetrico ha fatto un tentativo estremo di girarlo, dopo ore lunghissime ed eterne. Veder venire al mondo i miei nipoti ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Mentre accompagnavo mia sorella nelle ore del travaglio, mentre la vedevo forte e coraggiosa, mi sono chiesta come mi avrebbe fatto sentire vedere la mia compagna dare alla luce nostra figlia. Essere io a dare alla luce un bambino non è mai stata un’opzione. Non perché abbia problemi di salute, non sono fisicamente impossibilitata ad avere una gravidanza. Immaginarmi incinta mi ha sempre generato una sensazione di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Ho assistito al parto di entrambi i miei nipoti, Olivia ed Emilio. Sono nati in Australia, e io c’ero durante il travaglio, c’ero quando Olivia stava per uscire dalla pancia di mia sorella. Sono stata la prima ad accorgersi che aveva i capelli ricci. C’ero quando Emilio non riusciva a venire fuori, e l’ostetrico ha fatto un tentativo estremo di girarlo, dopo ore lunghissime ed eterne. Veder venire al mondo i miei nipoti ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Mentre accompagnavo mia sorella nelle ore del travaglio, mentre la vedevo forte e coraggiosa, mi sono chiesta come mi avrebbe fatto sentire vedere la mia compagna dare alla luce nostra figlia. Essere io a dare alla luce un bambino non è mai stata un’opzione. Non perché abbia problemi di salute, non sono fisicamente impossibilitata ad avere una gravidanza. Immaginarmi incinta mi ha sempre generato una sensazione di ...

MarioManca : Il monologo di #MarcoMengoni: «Quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io»… - emergency_ong : “Se voglio preservare la popolazione non lo faccio con le armi ma garantendo altre soluzioni. Se fossi un ucraino v… - ilfoglio_it : Il premier fa visita in una scuola del Veneto e parla di futuro e determinazione. Sul Ddl Concorrenza si accelera.… - winterrkenobi : 981?? mia jj, hai un cuore enorme e sei tanto tanto preziosa. Sei da proteggere e chiunque ti faccia sentire poco im… - sganch : RT @HStylesItalia: “Voglio ringraziare Kid Harpoon, abbiamo scritto Little Freak in una stanza d’hotel a Tokyo qualche anno fa: è l’esempio… -