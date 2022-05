Mbappé: dalla chiamata con Florentino Perez a 'poteri' e soldi, i retroscena (Di sabato 21 maggio 2022) Il caso Mbappé sta per chiudersi, una volta per tutte. Il francese ha scelto il Psg e resterà in Francia, nonostante il sogno... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Il casosta per chiudersi, una volta per tutte. Il francese ha scelto il Psg e resterà in Francia, nonostante il sogno...

Psg, Mbappè verso il rinnovo. L'Equipe: 'Nuovo contratto triennale' La notizia arriva dalla Francia e più precisamente da 'L'Equipe', secondo cui è tutto pronto per il rinnovo contrattuale di Kylian Mbappè con il Paris Saint - Germain. L'attuale accordo scade il 30 giugno e nei mesi ... Mbappè resterà al Psg: annuncio atteso in serata Il Psg, infatti, giocherà l'ultima gara della stagione in Ligue 1 al Parco dei Principi contro il Metz , gara che sarà seguita dalla premiazione della squadra per la vittoria del Campionato. Nel post ... La notizia arrivaFrancia e più precisamente da 'L'Equipe', secondo cui è tutto pronto per il rinnovo contrattuale di Kylian Mbappè con il Paris Saint - Germain. L'attuale accordo scade il 30 giugno e nei mesi ...Il Psg, infatti, giocherà l'ultima gara della stagione in Ligue 1 al Parco dei Principi contro il Metz , gara che sarà seguitapremiazione della squadra per la vittoria del Campionato. Nel post ...