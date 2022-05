Mara Venier è distrutta | “Ancora non abbiamo superato il dolore”

Advertising

Gio55981465 : RT @buffina80: Mara Venier è diventata una montata a livelli assurdi. Si autocelebra, ogni lunedi decine di stories su instagram sugli asco… - lucami2197 : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiamo, co… - Clara20531716 : @ricciosottone Se è sovraesposto Zorzi cosa sono i vari Carlo Conti, Amadeus, Gerry Scotti, Mara Venier ecc. che st… - anitram______ : Mara Venier perché Manuel no e Luigi sì? - v_caroligi : Mara Venier da brava Veneto ha good taste e infatti ama Luigi -

A quanto pare, tra i due c'è stato tempo fa una discussione che il comico ha ripreso in una recente intervista daa Domenica In. In questa occasione, la conduttrice Rai si era ...mattatrice a Tv Talk . Nel corso della puntata in onda sabato 21 maggio, la conduttrice di Domenica In ha raccontato diversi curiosi aneddoti relativi alla sua avventura al timone del ...La nota conduttrice televisiva Mara Venier è ancora sotto shock per una perdita assai grave che ha ricordato sui social network ...Mara Venier mattatrice a Tv Talk. Nel corso della puntata in onda sabato 21 maggio, la conduttrice di Domenica In ha raccontato diversi curiosi aneddoti relativi alla sua avventura al timone del ...