Lazio, deciso il futuro di Sarri: la scelta! (Di sabato 21 maggio 2022) La Lazio ha raggiunto l’obiettivo Europa League durante la scorsa giornata, nella sfida contro la Juventus. Il presidente Claudio Lotito è soddisfatto del lavoro del “suo” allenatore, Maurizio Sarri, ed è pronto a proseguire con lui. Le parti si incontreranno settimana prossima per trovare l’accordo e mettere le firme sul contratto. Maurizio Sarri Lazio Claudio Lotito Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si tratta di un rinnovo fino al 2025 con un ingaggio di 3,5 milioni più bonus. Il presidente vuole migliorare la squadra per raggiungere obiettivi ancora più importanti la prossima stagione. Tutto ciò sempre con Maurizio Sarri in panchina. Asia Di Palma Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) Laha raggiunto l’obiettivo Europa League durante la scorsa giornata, nella sfida contro la Juventus. Il presidente Claudio Lotito è soddisfatto del lavoro del “suo” allenatore, Maurizio, ed è pronto a proseguire con lui. Le parti si incontreranno settimana prossima per trovare l’accordo e mettere le firme sul contratto. MaurizioClaudio Lotito Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si tratta di un rinnovo fino al 2025 con un ingaggio di 3,5 milioni più bonus. Il presidente vuole migliorare la squadra per raggiungere obiettivi ancora più importanti la prossima stagione. Tutto ciò sempre con Maurizioin panchina. Asia Di Palma

Advertising

Pietro02975679 : @ufromthecity Tonali però oltre alla stagione che ha fatto mette in conto pure il gol alla lazio al 92’ e la doppie… - mairzuc23 : @Diabaging @GriffINTER @FBiasin Beh li la Lazio non si è scansata è de Vrij che ha deciso che l’anno successivo avr… - infoitsport : Lazio, anche Messias tra i nomi per l'attacco: il Milan non ha ancora deciso se riscattarlo - AlessandroFot10 : @LucianoMoggi Agnelli @andagn ha deciso di comprare la Lazio, lo Stadio Olimpico e la Nasti dopo le parole di Lotit… - sportli26181512 : Milan, un club di A su Messias: Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport, Junior Messias sarebbe entrato ne… -