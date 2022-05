L' arte digitale si mette in mostra

Leggi su panorama

(Di sabato 21 maggio 2022) Case su un altro pianeta, angeli robot, astrattismi generati da computer. A Firenze è in corso un’esposizione che esplora i confini della creatività oltre lo spazio fisico e i limiti della gravità. Un percorso sviluppato a Palazzo Strozzi, emblema del Rinascimento che unisce il classico e il prossimo venturo. Una casa spalancata sul paesaggio di M, un toro gigantesco dagli occhi d’oro, un angelo robot che distende le ali mentre fiorisce come un albero. Paesaggi di computer in una stanza in penombra, pagine volanti davanti a un teatro vuoto.dell’altro mondo, quello virtuale, che fa saltare i limiti del fisico, le regole della gravità, le logiche del canonico. Racconta storie, con i suoi nuovi codici, per una volta, la prima, in un contesto tanto storico: Palazzo Strozzi, a Firenze, una delle più splendide eredità del Rinascimento. È qui che ...