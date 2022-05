La storia vera di un serial killer convinto di uccidere pe conto di dio (Di sabato 21 maggio 2022) La giornalista Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) si reca nella città santa iraniana di Mashhad per indagare su un serial killer convinto, ripulendo le strade dai peccatori uccidendo le prostitute, di fare l’opera di Dio. Holy Spider Man mano che il numero di vittime aumenta e Rahimi si avvicina a smascherare i suoi crimini, l’opportunità di ottenere giustizia diventa sempre più difficile poiché lo “Spider killer” viene accolto da molti come un eroe. A partire dalla storia vera del serial killer Saeed Hanaei, Ali Abbasi (l’autore di Border) si cimenta, con Holy Spider, il primo dei due film in competizione oggi, con thriller poliziesco. Un’audace atto d’accusa nei confronti di una società in cui la brutalità della giustizia è di routine. Les ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 maggio 2022) La giornalista Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) si reca nella città santa iraniana di Mashhad per indagare su un, ripulendo le strade dai peccatori uccidendo le prostitute, di fare l’opera di Dio. Holy Spider Man mano che il numero di vittime aumenta e Rahimi si avvicina a smascherare i suoi crimini, l’opportunità di ottenere giustizia diventa sempre più difficile poiché lo “Spider” viene accolto da molti come un eroe. A partire dalladelSaeed Hanaei, Ali Abbasi (l’autore di Border) si cimenta, con Holy Spider, il primo dei due film in competizione oggi, con thriller poliziesco. Un’audace atto d’accusa nei confronti di una società in cui la brutalità della giustizia è di routine. Les ...

