La solidarietà non è un crimine. A sostegno delle navi Ong (Di sabato 21 maggio 2022) Il 21 maggio al Tribunale di Trapani si terrà l’udienza preliminare nel procedimento penale avviato nei confronti di 21 persone, la maggior parte delle quali fanno parte di 3 organizzazioni L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) Il 21 maggio al Tribunale di Trapani si terrà l’udienza preliminare nel procedimento penale avviato nei confronti di 21 persone, la maggior partequali fanno parte di 3 organizzazioni L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DSantanche : Continui sbarchi in Sicilia, in Sardegna, in Calabria e tutti nell’indifferenza del ministro #Lamorgese e… - robertosaviano : Su @7corriere una manifestazione per Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, assolto dall'accusa di favoregg… - MonicaCirinna : .@CasaPoundItalia non smentisce sue profonde radici neofasciste. Manifestare in sfregio della strage di piazza dell… - miketanzania : RT @fdragoni: Tutta la mia solidarietà a @AStramezzi per l'ingiusta sospensione dalla professione. Reo di aver fatto il medico curando i pa… - melaco77 : RT @S_soldato_Maria: Solidarietà all'aggredito e punizione agli aggressori. Esiste la legge per le aggressioni e le lesioni personali. Bast… -